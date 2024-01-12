نظراً لحجم الهجمات الأخيرة ضد الشحن الدولي من قبل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، فإن المتمردين لا يعيرون اهتماما يذكر للتحذيرات التي أصدرها سلسلة من القادة الغربيين بشأن العواقب العسكرية الوخيمة التي قد يواجهونها.

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وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "في الأسبوع الماضي، حذّر كل من وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس ووزير الخارجية دايفيد كاميرون المسلحين من الاستمرار في استهداف الشحن في البحر الأحمر. وقال شابس إن بريطانيا "لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتناسبة" ضد الحوثيين، الذين يشكلون جزءا مما يسمى "محور المقاومة" في طهران، وهو عبارة عن مجموعة متنوعة من الجماعات الإسلامية التي تضم حماس وحزب الله. وردد تحذيره كاميرون، الذي أعلن أن "هذه الهجمات يجب أن تتوقف أو سيتم اتخاذ إجراءات".

وتابعت الصحيفة، "أصدرت 12 دولة إعلانًا يدين "التصعيد الكبير" في الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وجاء في البيان الذي أيدته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا: "لتكن رسالتنا الآن واضحة: ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن والطواقم المحتجزة بشكل غير قانوني". ومع ذلك، لم يتم ردع الحوثيين، بل ردوا بشن أكبر هجوم لهم حتى الآن. وأسقطت القوات البحرية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر ما مجموعه 21 طائرة مسيّرة وصاروخًا أطلقتها الجماعة مساء الثلاثاء، وتم نشرها في المنطقة لحماية الشحنات التي تمر عبر أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم".

وأضافت الصحيفة، "في البداية، ادعى الحوثيون أنهم كانوا يستهدفون فقط السفن المرتبطة بإسرائيل كجزء من جهودهم لدعم حلفائهم حماس، لكن في الأسابيع الأخيرة توسعت الهجمات لتشمل السفن المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر قناة السويس في محاولة متعمدة لتعطيل التجارة مع الدول التي تعتبر داعمة لإسرائيل. ويمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر القناة، وقد دفع تصاعد هجمات الحوثيين العديد من شركات الشحن الكبرى إلى استخدام طرق بديلة حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تأخيرات طويلة وتكاليف إضافية يمكن أن تزيد في النهاية من الضغوط التضخمية. وسعت إيران، التي يشتبه على نطاق واسع بأنها زودت الحوثيين بالطائرات المسيّرة والصواريخ المتطورة المضادة للسفن المستخدمة في الضربات، للضغط على الحكومات الغربية من خلال مهاجمة السفن في مضيق هرمز، نقطة الوصول الرئيسية لإمدادات الطاقة في الخليج".

وبحسب الصحيفة، "والآن، يُعتقد أن طهران، التي دعت وكلاءها في المنطقة إلى استهداف إسرائيل دعماً لحماس، تشجع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر للضغط على الحكومات الغربية لتقليص دعمها لإسرائيل. علاوة على ذلك، فإن رفض الحوثيين الاستجابة للتحذيرات من الأعمال الانتقامية شجعه الافتقار الواضح إلى الإرادة السياسية من جانب القادة الغربيين للسماح بالعمل العسكري القوي اللازم لتحييد التهديد. إن تدمير مواقع الطائرات المسيّرة والصواريخ التي يستخدمها الحوثيون ومؤيدوهم الإيرانيون لضرب السفن في البحر الأحمر من شأنه أن يحرمهم من القدرة على تنفيذ الهجمات في المقام الأول. وفي الواقع، قام البنتاغون، بالتعاون مع الجيش البريطاني وحلفاء آخرين، بوضع قائمة من الخيارات السياسية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، مما يتيح استئناف عمليات الشحن العادية في المنطقة".

وتابعت الصحيفة، "مع ذلك، وكما حدث في أوكرانيا، حيث تم إملاء نهج بايدن بسبب نفوره من استفزاز موسكو، رفض البيت الأبيض حتى الآن الموافقة على الضربات الجوية ضد أهداف الحوثيين في اليمن، وهو يخشى إثارة غضب طهران، وإثارة تصعيد أوسع للصراع في الشرق الأوسط. وبالتالي، بدلاً من السماح بعمل عسكري من شأنه أن يردع المزيد من هجمات الحوثيين، يُنظر إلى بايدن في طهران على أنه رئيس ضعيف يريد تجنب المواجهة بأي ثمن. لا شيء يضمن تقديم المساعدة لخصوم مثل إيران ووكلائها الحوثيين أفضل من الفشل في توفير الردع الفعال. وينطبق هذا الفشل بالقدر نفسه على إحجام بايدن عن معالجة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر، كما ينطبق على تقويضه المستمر لمحاولات إسرائيل تدمير حماس في غزة".

وختمت الصحيفة، "إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها جادين حقا في منع تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، فإن أولويتهم يجب أن تكون إنشاء قوة ردع فعالة تقنع الوكلاء المدعومين من إيران مثل الحوثيين بأن محاولاتهم لزعزعة استقرار المنطقة لن يتم التسامح معها أبدا".