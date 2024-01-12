بعد انتشار تقارير عن استخدام "مطار سعودي" لضرب الحوثيين.. هكذا علّقت السلطات

نفت المملكة العربية السعودية، وصول قوات أجنبية إلى أراضيها، وذلك تزامنا مع الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، قوله إن "ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة".

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وفي وقت سابق اليوم، أعربت السعودية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات العسكرية الحاصلة في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.(سبوتنك)