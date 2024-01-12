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عربي-دولي

قنصل عربيّ سابق في تل أبيب يُثير الجدل بتصريحاته... ماذا كشف عن علاقاته العاطفيّة هناك؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 05:16
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تحدث قنصل مصر السابق في تل أبيب رفعت الأنصار عن العديد من الأسرار لأول مرة، التي كشفها خلال فترة تواجده في إسرائيل في مطلع الثمانينات من القرن الماضي لمدة 9 سنوات.

وكشف الأنصاري عن طريقة استغلاله لعلاقاته النسائية في إسرائيل لجمع العديد من المعلومات التي تخدم مصر، حيث تحدث عن مشاركته في مسابقة ملكة جمال إسرائيل.
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وأوضح أن كل التسجيلات التي فضحت علاقاته المتعددة في غرف النوم كانت تقتصر فقط على الجنس، ولم تتضمن أي حديث خاص بعمله مفتخرا بذلك دون خجل واصفا نفسه بـ"الخبرة" وأنه صاحب موهبة شخصية "في الفرز". (روسيا اليوم)
 
 
 

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