17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مُباحثات بين دولة عربية و "حماس".. تقريرٌ أميركي يكشف مضمونها!
Lebanon 24
12-01-2024
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة أنّ دولة قطر تجري مباحثات مع قادة "حماس" من أجل إدخال أدوية لأسرى الاحتلال في قطاع غزة.
Advertisement
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن "قطر تجري مناقشات رفيعة المستوى مع حركة حماس لتوصيل الأدوية الطبية الحيوية إلى الأسرى الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه تحرز فيه تقدماً مع إسرائيل بشأن السماح بدخول المزيد من الأدوية للمدنيين في غزة".
وأكد مسؤول مطلع على المحادثات، للصحيفة، أن المفاوضين كانوا يناقشون أنواع الأدوية المطلوبة وكميتها وكيفية توصيلها، موضحاً أنّ المناقشات جارية مع المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف.
وبحسب المسؤول، فقد جرى عقد مباحثات مع منظمات دولية من أجل أن تأخذ دوراً في إدخال الأدوية لأسرى الاحتلال في غزة.
وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن "مسؤولاً إسرائيلياً أكد بأن هناك تقدما في المباحثات".
ونقلت عن القيادي في حركة حماس حسام بدران قوله إنّ "الحركة تناقش بنشاط الجهود المتعلقة بتوصيل الأدوية بإيجابية كبيرة".
وبينت الصحيفة أن عائلات الأسرى أثارت الحاجة إلى الأدوية خلال اجتماع في الدوحة مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
وذكر المسؤول الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال تبدي استعدادها للسماح بإيصال الأدوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
Lebanon 24
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
11:01 | 2024-01-11
11/01/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
11:58 | 2024-01-11
11/01/2024 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
14:35 | 2024-01-11
11/01/2024 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه.. ممثل يعيش على الطريق
Lebanon 24
بعد طلاقه.. ممثل يعيش على الطريق
10:21 | 2024-01-11
11/01/2024 10:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
09:19 | 2024-01-11
11/01/2024 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:20 | 2024-01-12
مصدر حكومي يكشف: هل ستشارك إيطاليا في التحرك العسكري ضد الحوثيين؟
08:00 | 2024-01-12
مقاتلات وغواصات ومدمرات.. هذه الأسلحة التي ضربت بها أميركا وبريطانيا الحوثيين
07:50 | 2024-01-12
هل تشنّ بريطانيا المزيد من الضربات على الحوثيين في اليمن؟
07:34 | 2024-01-12
كواليس الإعداد للهجوم على الحوثيين.. إمرأة شاركت في التخطيط هذا ما كشفته صحيفة أميركيّة
07:00 | 2024-01-12
ليس فقط "حزب الله"... تحذيرات في إسرائيل من حرب كبرى مع دولتين عربيتين
06:57 | 2024-01-12
اردوغان: إسرائيل حولت غزة إلى بحيرة من دماء
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
12/01/2024 15:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
12/01/2024 15:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
12/01/2024 15:44:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24