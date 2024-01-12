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عربي-دولي

مُباحثات بين دولة عربية و "حماس".. تقريرٌ أميركي يكشف مضمونها!

Lebanon 24
12-01-2024 | 05:15
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة أنّ دولة قطر تجري مباحثات مع قادة "حماس" من أجل إدخال أدوية لأسرى الاحتلال في قطاع غزة.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن "قطر تجري مناقشات رفيعة المستوى مع حركة حماس لتوصيل الأدوية الطبية الحيوية إلى الأسرى الإسرائيليين، وفي الوقت نفسه تحرز فيه تقدماً مع إسرائيل بشأن السماح بدخول المزيد من الأدوية للمدنيين في غزة".

وأكد مسؤول مطلع على المحادثات، للصحيفة، أن المفاوضين كانوا يناقشون أنواع الأدوية المطلوبة وكميتها وكيفية توصيلها، موضحاً أنّ المناقشات جارية مع المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه الأهداف.

وبحسب المسؤول، فقد جرى عقد مباحثات مع منظمات دولية من أجل أن تأخذ دوراً في إدخال الأدوية لأسرى الاحتلال في غزة.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن "مسؤولاً إسرائيلياً أكد بأن هناك تقدما في المباحثات".

ونقلت عن القيادي في حركة حماس حسام بدران قوله إنّ "الحركة تناقش بنشاط الجهود المتعلقة بتوصيل الأدوية بإيجابية كبيرة".

وبينت الصحيفة أن عائلات الأسرى أثارت الحاجة إلى الأدوية خلال اجتماع في الدوحة مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وذكر المسؤول الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال تبدي استعدادها للسماح بإيصال الأدوية للمدنيين الفلسطينيين في غزة. (عربي21)
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