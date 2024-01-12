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عربي-دولي

فضيحة أحد المسؤولين... رشاوى بالملايين وهذه علاقته برجل أعمال!

Lebanon 24
12-01-2024 | 05:46
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كشف موقع "القاهرة 24" تفاصيل قضية فساد كبرى في مصر متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين.

وطلب المتهم الحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة "أودي"، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، من خلال استغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي، لصالح رجال أعمال، وهي القضية المتهم فيها 5 أشخاص غيره، حيث طلب تسلم الرشوة أمام محكمة القضاء العالي في القاهرة لإبعاد الشبهات عنه. (روسيا اليوم)
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