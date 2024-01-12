فضيحة أحد المسؤولين... رشاوى بالملايين وهذه علاقته برجل أعمال!

كشف موقع "القاهرة 24" تفاصيل قضية فساد كبرى في مصر متهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، بالإضافة إلى 5 أشخاص آخرين.



وطلب المتهم الحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة "أودي"، لترسية مناقصات وأعمال بعشرات الملايين من الجنيهات، من خلال استغلال نفوذه ومنصبه الوظيفي، لصالح رجال أعمال، وهي القضية المتهم فيها 5 أشخاص غيره، حيث طلب تسلم الرشوة أمام محكمة القضاء العالي في القاهرة لإبعاد الشبهات عنه. (روسيا اليوم)

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