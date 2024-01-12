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عربي-دولي

عن إسرائيل.. ماذا قالت الأمم المتحدة؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 05:57
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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن إسرائيل أخفقت مراراً في احترام القانون الإنساني الدولي منذ أن شنت هجومها على غزة رداً على هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي.
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وقالت إليزابيث ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "لقد سلطنا الضوء مراراً على إخفاقات إسرائيل المتكررة في احترام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي: التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات عند تنفيذ الهجمات".

وتابعت: "شددت المفوضة السامية على أن انتهاكات هذه الالتزامات قد تؤدي إلى تحمل المسؤولية عن جرائم الحرب، كما حذرت من مخاطر الجرائم الفظيعة الأخرى".

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