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إقتصاد

خبرٌ عاجل عن أسعار الذهب.. ماذا جرى مؤخراً؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 06:05
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ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الجمعة، مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.
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وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة "يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولارا".

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2034.84 دولار للأونصة. مع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

مع هذا، فقد ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحداً بالمئة إلى 2039.10 دولار.

كذلك، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 22.86 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 917.82 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 990.98 دولار للأونصة. (سكاي نيوز عربية)

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