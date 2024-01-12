خبرٌ عاجل عن أسعار الذهب.. ماذا جرى مؤخراً؟

Advertisement

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة "يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً البالغ 2015 دولارا".بحلول الساعة 0701 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2034.84 دولار للأونصة. مع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.مع هذا، فقد ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحداً بالمئة إلى 2039.10 دولار.كذلك، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 22.86 دولار للأونصة، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 917.82 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 990.98 دولار للأونصة.