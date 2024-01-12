17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أين تلقى الحوثيون التدريب؟ تقريرٌ بريطاني يعلن المكان!
Lebanon 24
12-01-2024
|
06:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، في تقرير نقلاً عن مصادر استخباراتية لها داخل إيران، أن الحوثيين تلقوا تدريباً في "جامعة خامنئي لعلوم وتقنيات البحار" قرب رشت، وأن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يشرف شخصياً على نشاطهم.
Advertisement
وذكرت "التلغراف" في تقريرها أن خامنئي، كان له "دور محوري وشخصي" في عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، وأمر بتقديم المزيد من الأسلحة والمعدات لهم.
وبحسب "التلغراف"، فإن نحو 200 عنصر من هذه المجموعة اليمنية، التي تهاجم الآن السفن في البحر الأحمر، تلقوا حتى الآن التدريب اللازم في إيران ومن خلال الحرس الثوري في كلية خامنئي لعلوم وتقنيات البحار في زيبا كنار.
وأضافت الصحيفة: "تقوم هذه الكلية بإجراء دورات تدريبية لمدة ستة أشهر للقوات العميلة لإيران، بما في ذلك الحوثيين، وقد أقيمت الدورة التدريبية الأولى للحوثيين في كانون الأول 2020".
بدوره، قال موقع "إيران إنترنشنال"، إن جامعة خامنئي للعلوم والتقنيات البحرية هي جامعة تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، وتقع في منطقة زيبا كنار التابعة لمدينة رشت.
وتم إنشاء تلك الجامعة في 28 آب 2013 وتتكون من 4 كليات واحدة للملاحة وكلية الصواريخ وكلية الطيران وكلية سيد الشهداء للقوات الخاصة.
وقبل إنشاء هذه الجامعة، قال علي فدوي، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، إنه سيتم إنشاء "جامعة الإمام خامنئي البحرية" من خلال الجمع بين كلية الصواريخ التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني في شيراز، والكلية البحرية في تشالوس وكليات أخرى من هذا القبيل لتحدي القوة البحرية للدول الأخرى.
وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، أن القوات الأميركية والبريطانية قامت بشن هجمات على أهداف للحوثيين، مؤكدة أن الضربات ضد الحوثيين تهدف إلى تقويض قدراتهم على تنفيذ هجمات، ومشددة في بيان على "إكس": "نحمل الحوثيين المدعومين إيرانيا مسؤولية الهجمات على الشحن الدولي".
وعلق الرئيس الأميركي جو بايدن على ضربة وجهتها واشنطن ودول أخرى لقوات الحوثي باليمن، وقال إن "قوات أميركية وبريطانية وبدعم من دول أخرى من بينها أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون في اليمن".
وأضاف أن "هذه الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر".
وتشن جماعة الحوثي هجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وهذه الهجمات تتم بطائرات مُسيَّرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانٍ إسرائيلية.
ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العملاقة التي تمر من باب المندب سنويا بأكثر من 21 ألف ناقلة بحرية بمعدل 58 ناقلة يومياً، لكن في الآونة الأخيرة تراجعت بشكل كبير في أعقاب سلسلة من هجمات جماعة الحوثي.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
Lebanon 24
ذروة العاصفة غداً... الأب إيلي خنيصر: إستعدّوا "الأمطار أكثر من غزيرة" (فيديو)
11:01 | 2024-01-11
11/01/2024 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة تتحدّث عن وضع فادي ابراهيم الصحيّ: "انشاءالله يصير عجيبة" (فيديو)
11:58 | 2024-01-11
11/01/2024 11:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الأشرفيّة... إطلاق نار وقتيل إليكم ما حصل مساء اليوم هناك
14:35 | 2024-01-11
11/01/2024 02:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقه.. ممثل يعيش على الطريق
Lebanon 24
بعد طلاقه.. ممثل يعيش على الطريق
10:21 | 2024-01-11
11/01/2024 10:21:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
Lebanon 24
بالصورة.. على ماذا عثرت قوى الأمن على سطح أحد المنازل في زوق مصبح؟
09:19 | 2024-01-11
11/01/2024 09:19:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:33 | 2024-01-12
هل ستُؤدّي الضربات على اليمن لتآكل قدرة الحوثيين على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة؟
08:20 | 2024-01-12
مصدر حكومي يكشف: هل ستشارك إيطاليا في التحرك العسكري ضد الحوثيين؟
08:00 | 2024-01-12
مقاتلات وغواصات ومدمرات.. هذه الأسلحة التي ضربت بها أميركا وبريطانيا الحوثيين
07:50 | 2024-01-12
هل تشنّ بريطانيا المزيد من الضربات على الحوثيين في اليمن؟
07:34 | 2024-01-12
كواليس الإعداد للهجوم على الحوثيين.. إمرأة شاركت في التخطيط هذا ما كشفته صحيفة أميركيّة
07:00 | 2024-01-12
ليس فقط "حزب الله"... تحذيرات في إسرائيل من حرب كبرى مع دولتين عربيتين
فيديو
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
12/01/2024 15:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
12/01/2024 15:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
12/01/2024 15:44:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24