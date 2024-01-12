هل تشنّ بريطانيا المزيد من الضربات على الحوثيين في اليمن؟

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أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده لن تشن المزيد من الهجمات على الحوثيين في اليمن بعد ضربات قوية فجر الجمعة.وقال المتحدث: "لا توجد خطط لشن مزيد من الهجمات ضد أهداف الحوثيين، ولكننا سنبقي الخطط الأمنية قيد المراجعة".ومن جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن هدف بلاده هو "خفض تصعيد التوتر وإعادة الاستقرار".وقال سوناك الجمعة: "نعتقد أن الضربات التي نفذناها مع أميركا على اليمن ستقلل من قدرة الحوثيين على شن هجمات في البحر الأحمر وتعطلها".وفجر الجمعة، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين، ردا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر في اتساع خطير لنطاق تبعات الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.