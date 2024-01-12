مصدر حكومي يكشف: هل ستشارك إيطاليا في التحرك العسكري ضد الحوثيين؟

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أفاد مصدر حكومي، الجمعة، بأن إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات الأميركية - البريطانية ضد جماعة الحوثي في اليمن، موضحاً أن روما تفضل انتهاج سياسة "التهدئة" في البحر الأحمر.وأعلنت الولايات المتحدة، قصف أهداف تابعة لجماعة "الحوثي" في اليمن، بالتنسيق مع بريطانيا وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين "لإضعاف قدرتها" على شن هجمات ضد السفن في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها غير مرتبطة بعملية "حارس الازدهار".وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، لوكالة "رويترز"، إن الحكومة كانت ستحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان للمشاركة في أي عمل عسكري، ما يجعل الموافقة السريعة مستحيلة.