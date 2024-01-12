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عربي-دولي

مصدر حكومي يكشف: هل ستشارك إيطاليا في التحرك العسكري ضد الحوثيين؟

Lebanon 24
12-01-2024 | 08:20
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أفاد مصدر حكومي، الجمعة، بأن إيطاليا رفضت المشاركة في الضربات الأميركية - البريطانية ضد جماعة الحوثي في اليمن، موضحاً أن روما تفضل انتهاج سياسة "التهدئة" في البحر الأحمر.

وأعلنت الولايات المتحدة، قصف أهداف تابعة لجماعة "الحوثي" في اليمن، بالتنسيق مع بريطانيا وبدعم من أستراليا وكندا وهولندا والبحرين "لإضعاف قدرتها" على شن هجمات ضد السفن في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها غير مرتبطة بعملية "حارس الازدهار".
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وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر، لوكالة "رويترز"، إن الحكومة كانت ستحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان للمشاركة في أي عمل عسكري، ما يجعل الموافقة السريعة مستحيلة.
 
وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو لوكالة "رويترز" في وقت سابق الأسبوع الجاري، إنه يجب وقف هجمات الحوثيين بدون إشعال حرب جديدة في المنطقة.

وأوضح كروزيتو، أن مشاركة إيطاليا في أي مهمة بحرية دولية جديدة تحتاج إلى موافقة البرلمان، مما يجعل أي التزام محدد "أمراً معقداً". (الشرق) 
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