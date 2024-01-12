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عربي-دولي
معلومات مُثيرة... هل أبلغت أميركا الحوثيين قبيل الضربة؟
Lebanon 24
12-01-2024
|
09:15
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ مصادر مطلعة قالت إنّ الولايات المتحدة أبلغت الحوثيين قبيل تنفيذها ضربات جوية على مواقع لهم في اليمن.
وذكرت المصادر أن الحوثيين تبلغوا بالضربات، في إشارة على ما يبدو إلى نية الولايات المتحدة تقليل الأضرار وعدم استنفار رد فعل يفاقم التصعيد في البحر الأحمر.
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وفي السياق عينه، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤول دفاعي أميركي ومصدر مقرب من الحوثيين، أن الحوثيين قاموا بالفعل قبيل الضربة، بنقل بعض الأسلحة والمعدات المهمة، بينما وضعت الصواريخ الباليستية قي مخابئ في مدينة صنعاء ذات الكثافة السكانية العالية.
ونقلت الصحيفة عن شركة "تانكر تراكرز" التي تقدم استشارت الشحن أنّ سفينة تجسس إيرانية غادرت البحر الأحمر في وقت مبكر من يوم الخميس متوجهة إلى مدينة بندر عباس على الساحل الجنوبي لإيران، والتي قال مسؤولون أمنيون سابقًا إنها من المحتمل أن تكون مستهدفة لدورها في مساعدة الحوثيين في هجمات على السفن. (سكاي نيوز)
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