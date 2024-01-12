الإمارات: قلقون من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية

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أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.وأكدت دولة الامارات، في هذا الإطار، أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية. (سكاي نيوز)