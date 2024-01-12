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عربي-دولي

وفاة طالبة جامعيّة... سقطت من نافذة غرفتها

Lebanon 24
12-01-2024 | 10:14
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شهدت محافظة بني سويف جنوب مصر واقعة مأسوية حيث سقطت طالبة بكلية الهندسة من نافذة غرفتها في المدينة الجامعية ما أدى لوفاتها.

وأثارت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل بسبب تأخر إنقاذ الطالبة وعدم وجود سيارة إسعاف تنقلها على الفور إلى المستشفى، ما أدى لاستمرار نزيفها ووفاتها.
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وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، إنّ الطالبة اختل توازنها أثناء قيامها بنشر "ملابسها" من الطابق الثالث، مشيرا إلى أن هذا ما أكدته زميلاتها المقيمات معها داخل مدينة الطالبات في الجامعة. (العربية)
 
 
 

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