الخارجية الألمانية: الضربات على اليمن تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن دعمها للضربات العسكرية الأميركية البريطانية على أهداف في اليمن. وأكدت أن هذه التحركات الغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.



وقالت الوزارة في بيان إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا، بدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا، نُفذت ردا على هجمات الحوثيين المستمرة غير القانونية والخطيرة والمزعزعة للاستقرار على الشحن التجاري.

Advertisement

وزعمت برلين أن ذلك تم "وفقا للحق الدستوري في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس، ووفقا لميثاق الأمم المتحدة".



وأصدرت الحكومة البريطانية في وقت سابق من اليوم الجمعة بيانا ذكرت فيه أن الضربات التي نفذتها القوات البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن تم تنفيذها بشكل قانوني ووفقا للقانون الدولي.



ومن جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن، غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي. (روسيا اليوم)