انقطاع كامل للإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة

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أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) المزودة للإنترنت والهاتف، الجمعة، انقطاع كافة خدمات الاتصال تمامًا في قطاع غزة في اليوم الثامن والتسعين للحرب.وقالت الشركة في بيان مقتضب "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر،حماكم الله وحمى بلادنا".وفي منتصف كانون الاول الماضي، أعلنت شركة بالتل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع.