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واقعة جديدة في البحر الأحمر قرب عدن

Lebanon 24
12-01-2024 | 11:47
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أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إلى أنها تلقت تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر قرب عدن.
 

ولفتت الى أنه تم الإبلاغ عن واقعة على بعد حوالى 90 ميلا بحريا من جنوب شرق ميناء عدن اليمني وأن السلطات تحقق في الأمر.
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