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عربي-دولي

هكذا علّقت مصر على تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر

Lebanon 24
12-01-2024 | 12:01
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أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلها البالغ إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل الأراضي اليمنية.



ودعت في بيان: "لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة  في البحر الأحمر".
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هذا واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً على ما سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة "نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة".


كما أكدت على "حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين".
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