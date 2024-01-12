بعد الضربات ضد الحوثيين.. هل تعلّق قناة السويس الملاحة؟

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أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أن لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة موقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب، مشدداً على أن حركة الملاحة منتظمة من الاتجاهين بالقناة.وقال ربيع في بيان، إن "قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية، لافتا إلى أن حركة الملاحة بالقناة تشهد يوم السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن".وشدد على حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.