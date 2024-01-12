مدير مستشفى شهداء الأقصى يحذّر من توقف تقديم الخدمات

Advertisement

حذّر مدير مستشفى شهداء الأقصى إياد أبو زاهر من توقف الخدمة الصحية والطبية في المستشفى بسبب نفاد الوقود.وقال أبو زاهر: "منظمة الصحة العالمية أخبرتنا أن الوقود سيدخل المستشفى ظهر الخميس 11 كانون الثاني 2024"، مضيفاً: "لم تصل كمية الوقود للمستشفى حتى الآن، وباقي نصف ساعة فقط وينفد الوقود تماما من المستشفى".وأشار أبو زاهر إلى أنه "هناك أطفال ومرضى يتهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية تماما، نطالب دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفيات وخصوصا مستشفى شهداء الأقصى بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة".