تطوّر مهمّ بشأن ملف الرهائن.. هذا ما سيحصل في الأيام المقبلة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الجمعة، أن إسرائيل توصلت إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية للرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.





واشار البيان إلى أنه سيتم تقديم الأدوية للرهائن "في الأيام القليلة المقبلة".

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