Advertisement

عربي-دولي

تطوّر مهمّ بشأن ملف الرهائن.. هذا ما سيحصل في الأيام المقبلة

Lebanon 24
12-01-2024 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1151845-638406864047525154.png
Doc-P-1151845-638406864047525154.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الجمعة، أن إسرائيل توصلت إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية للرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.


واشار البيان إلى أنه سيتم تقديم الأدوية للرهائن "في الأيام القليلة المقبلة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: التوصل لاتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للمحتجزين لدى "حماس" في غزة
lebanon 24
13/01/2024 00:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المقترح القطري الجديد يتضمن خروج قادة حماس من غزة وانسحاب إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
13/01/2024 00:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير في حكومة الحرب الاسرائيلية بيني غانتس: نعمل على تفكيك البنية التحتية لحماس في غزة
lebanon 24
13/01/2024 00:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بدأت بتحضير الشرطة ونجمة داوود.. توقعات اسرائيلية بردّ حماس على مقتل العاروري
lebanon 24
13/01/2024 00:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24

قطر

اسرائيل

حماس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:43 | 2024-01-12
16:21 | 2024-01-12
16:00 | 2024-01-12
16:00 | 2024-01-12
15:35 | 2024-01-12
15:13 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24