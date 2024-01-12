محكمة أميركية تحسم قرارها بشأن استبعاد ترامب من الانتخابات







ولم يستند قرار المحكمة إلى موضوع القضية، بل إلى الأسس الإجرائية حيث قررت انتظار المحكمة العليا الأميركية لتقديم توضيح بشأن تفسير قانون "حظر التمرد" قبل إصدار حكمهم الخاص.

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ومن المرجح الآن أن يتم رفع القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حيث سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أهلية ترامب. رفضت المحكمة العليا في ولاية أوريغون استبعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.ولم يستند قرار المحكمة إلى موضوع القضية، بل إلى الأسس الإجرائية حيث قررت انتظار المحكمة العليا الأميركية لتقديم توضيح بشأن تفسير قانون "حظر التمرد" قبل إصدار حكمهم الخاص.ومن المرجح الآن أن يتم رفع القضية إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حيث سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أهلية ترامب.



وكانت مجموعة من الناخبين قد رفعت دعوى قضائية تزعم أن ترامب غير مؤهل للترشح للرئاسة بسبب دوره في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 كانون الثاني 2020.