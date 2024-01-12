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عربي-دولي

عواصف مدمّرة تضرب أميركا.. ولايات بلا كهرباء وحركة الطيران "شلّت"

Lebanon 24
12-01-2024 | 14:10
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يعاني عشرات الملايين من الأميركيين بسبب الطقس، بعد هبوب عواصف ثلجية على الولايات الواقعة في الشمال الغربي وفي الغرب الأوسط، بينما تهدد الفيضانات الساحل الشرقي ويُحتمل هبوب أعاصير على الجنوب.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من أن السكان في مساحات شاسعة من الغرب الأوسط ضربتهم صباح يوم الجمعة ظروف أشبه بالعواصف الثلجية تتضمن هطول ثلوج كثيفة، وهبوب رياح عاتية تصل سرعتها إلى 96 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع استمرارها حتى يوم السبت.
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كذلك، أفاد موقع "باور أوتيدج دوت يو.إس" لتعقب انقطاع الكهرباء، بانقطاع الكهرباء عن 190 ألف منزل في خمس ولايات منها إيلينوي وتكساس وويسكونسن وآركنسو وتنيسي.


أيضاً، ذكر موقع "فلايت أوير" أن خطوط طيران ألغت أو أرجأت أكثر من 3600 رحلة جوية في أنحاء البلاد يوم الجمعة، بما في ذلك طائرات منع طائرات من الإقلاع أو الهبوط في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والثلج الحاجب للرؤية.


وزاد عدد الرحلات الملغاة عن 1600 رحلة بعد انقطاع الكهرباء وتأثر الشركات في 12 ولاية.

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