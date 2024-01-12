العراق.. قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي باشتباك مع مسلحين أكراد

أشارت وزارة الدفاع التركيّة، اليوم الجمعة، إلى أنّ "خمسة جنودٍ أتراك قُتلوا وأُصيب 8 آخرون في اشتباكٍ مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق".





تابعت أنّ "12 مسلحاً كردياً قُتِلوا أيضاً في الاشتباكات".

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