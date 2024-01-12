Advertisement

عربي-دولي

العراق.. قتلى وجرحى في صفوف الجيش التركي باشتباك مع مسلحين أكراد

Lebanon 24
12-01-2024 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1151877-638406940270113814.jpg
Doc-P-1151877-638406940270113814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت وزارة الدفاع التركيّة، اليوم الجمعة، إلى أنّ "خمسة جنودٍ أتراك قُتلوا وأُصيب 8 آخرون في اشتباكٍ مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق".


تابعت أنّ "12 مسلحاً كردياً قُتِلوا أيضاً في الاشتباكات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصفت الكهوف والملاجئ في العراق.. تركيا تشنّ ضربة على أهداف لـ" حزب العمال الكردستاني"
lebanon 24
13/01/2024 00:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تنفذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا
lebanon 24
13/01/2024 00:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها كهوف ومنشآت تخزين.. تركيا تقصف 16 هدفاً للمسحلين الأكراد في العراق
lebanon 24
13/01/2024 00:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: مقتل 5 جنود وإصابة 8 في اشتباك مع مسلحين أكراد بشمال العراق (العربية)
lebanon 24
13/01/2024 00:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24

تركيا

العراق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:43 | 2024-01-12
16:21 | 2024-01-12
16:00 | 2024-01-12
16:00 | 2024-01-12
15:35 | 2024-01-12
15:06 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24