"تنظيم إرهابي"... بايدن يتوعّد الحوثيين

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توعّد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، بالرد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم المتهور، مشيراً إلى أنه يعتقد عدم وجود ضحايا مدنيين جراء الضربات التي استهدفت الحوثيين في اليمن.كما وصف بايدن "جماعة الحوثي في اليمن بأنها تنظيم إرهابي".وشدد بايدن على أن بلاده سترد على الحوثيين إذا واصلوا استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.