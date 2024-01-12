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غريفيث يدعو مجدداً لاتخاذ إجراءات عاجلة توقف الحرب في غزة

Lebanon 24
12-01-2024 | 16:43
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إعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، أن الهجوم الإسرائيلي على غزة، حرب تم شنها من دون أي اعتبار يذكر لتأثيرها على المدنيين.
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كما لفت إلى أنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات صدرت مؤخرا من وزراء إسرائيليين بشأن "خطط لتشجيع النقل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة، ودعا مجددا إلى وقف إطلاق النار.


وقال في إفادة لمجلس الأمن الدولي: "إذ لم نتحرك، ستصبح هذه ندبة على جبين إنسانيتنا لا يمكن محوها. أكرر دعوتي لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب".
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