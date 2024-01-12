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عربي-دولي
البنتاغون: نجحنا في تقويض قدرات الحوثيين
Lebanon 24
12-01-2024
|
17:56
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قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" سابرينا سينغ لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الرد الأميركي على هجمات الحوثيين سبقه تحذيرات".
وأوضحت سينغ لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الولايات المتحدة تقوم بتقييم آثار الضربات التي استهدفت الحوثيين في اليمن، يوم الجمعة".
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وأضافت: "نجحنا عموما في تقويض قدرات الحوثيين، والمنصّات التي يستخدمونها لإطلاق المسيّرات والصواريخ، لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر".
وأوضحت أن "نداءات كثيرة وُجهت للحوثيين الذين واصلوا استهداف الممر المائي الحيوي لمختلف دول العالم".
وتابعت قائلة: "طلبنا من الحوثيين الإفراج عن سفينة يحتجزونها في الحديدة".
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