Advertisement

عربي-دولي

البنتاغون: نجحنا في تقويض قدرات الحوثيين

Lebanon 24
12-01-2024 | 17:56
A-
A+
Doc-P-1151943-638407045146023416.jpg
Doc-P-1151943-638407045146023416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" سابرينا سينغ لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الرد الأميركي على هجمات الحوثيين سبقه تحذيرات".
وأوضحت سينغ لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الولايات المتحدة تقوم بتقييم آثار الضربات التي استهدفت الحوثيين في اليمن، يوم الجمعة".
Advertisement
وأضافت: "نجحنا عموما في تقويض قدرات الحوثيين، والمنصّات التي يستخدمونها لإطلاق المسيّرات والصواريخ، لاستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر".
وأوضحت أن "نداءات كثيرة وُجهت للحوثيين الذين واصلوا استهداف الممر المائي الحيوي لمختلف دول العالم".
وتابعت قائلة: "طلبنا من الحوثيين الإفراج عن سفينة يحتجزونها في الحديدة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:38 | 2024-01-12
20:18 | 2024-01-12
19:54 | 2024-01-12
19:23 | 2024-01-12
18:40 | 2024-01-12
18:10 | 2024-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24