اجتماع بين لوكورنو ونظيره الأوكراني الخميس المقبل

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يستقبل وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو الخميس المقبل نظيره الأوكراني. ومن المقرر عقد اجتماع يركّز بشكل خاص على المدفعية التي تطالب كييف بتعزيزها لصدّ القوات الروسية.وسيستقبل لوكورنو في باريس نظيره الأوكراني رستم أوميروف في 18 كانون الثاني، حسبما أفاد مكتبه وكالة "فرانس برس" مساء أمس الجمعة، وذلك بعد زيارة أجراها الوزير الفرنسي لكييف في أيلول.ومن المقرّر أن يفتتح الوزيران مؤتمر إطلاق "تحالف المدفعية" وهو أحد مجموعات العمل التابعة لمجموعة الاتصال من أجل الدفاع في أوكرانيا، بقيادة فرنسا والولايات المتحدة.وأشارت وزارة الجيوش الفرنسية إلى أن "المؤتمر يهدف إلى توحيد جهود الدول المشاركة لمساعدة أوكرانيا، على المدى القصير والطويل، في الحصول على قوة مدفعية تتكيف مع احتياجات الهجوم المضاد وجيشها في المستقبل".ومن المقرّر أن يزور الرجلان المواقع الصناعية وأن يلتقيا بمجموعات صناعية فرنسية لمناقشة اقتصاد الحرب والهجوم المضاد.ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تحاول فيه باريس إظهار دعمها الثابت لكييف التي لم يحقق هجومها العسكري المضاد النتائج المرجوّة.وبحسب وزارة الجيوش الفرنسية، سيسافر سيباستيان لوكورنو إلى إسرائيل في 22 كانون الثاني. وستركز اجتماعاته السياسية بشكل خاص على الإفراج عن الرهائن والمفقودين الفرنسيين وعلى الجهود المبذولة لمنع التصعيد الإقليمي خصوصًا في لبنان والبحر الأحمر.