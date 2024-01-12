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نيبينزيا دان الضربات على الحوثيين في اليمن

Lebanon 24
12-01-2024 | 18:40
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دان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أمس الجمعة الضربات الأميركية والبريطانية للحوثيين في اليمن ووصفها بأنها "عدوان مسلّح سافر".
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "هاتين الدولتين نفّذتا ضربة كبرى على الأراضي اليمنية. أنا لا أتحدث عن هجوم على جماعة ما داخل البلد، بل عن هجوم على شعب البلد بأسره. لقد تم استخدام طائرات وبوارج وغواصات أيضا".
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