الولايات المتحدة تُدافع عن الضربات على الحوثيين

دافعت الولايات المتحدة عن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.

وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن بالأمم المتحدة إن "الضربات التي نفذت خلال الليل استهدفت تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات المتهورة على السفن وإضعاف تلك القدرة".

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وأضافت أن "هجمات الحوثيين أجبرت أكثر من ألفين سفينة على تحويل مسارها عن البحر الأحمر منذ تشرين الثاني".

وشدّدت غرينفيلد على أن "بلادها ستواصل المساعي الدبلوماسية مع السعي للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر".