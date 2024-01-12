أردوغان يرأس اجتماعاً طارئاً بعد مقتل جنود أتراك في العراق

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يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعاً أمنياً طارئاً السبت في إسطنبول وفق ما أعلنت الرئاسة، غداة مقتل ستة جنود أتراك إثر هجوم على قاعدتهم في شمال العراق الجمعة.ووفقاً لوزارة الدفاع، قُتل ستة جنود وأصيب سبعة آخرون في اشتباكات مع إرهابيين حاولوا التسلّل إلى تلك القاعدة العسكرية.وتحدثت الوزارة في البداية عن سقوط خمسة قتلى وثمانية جرحى، لكن أحد الجنود الذي أصيب بجروح خطرة توفي مساءً.