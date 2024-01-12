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عربي-دولي

فحوصات جديدة على طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" قبل السماح بتحليقها

Lebanon 24
12-01-2024 | 20:18
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قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية إنها "ستطلب إجراء فحص على 40 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" وستراجع البيانات من تلك الفحوصات قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها".
وسيؤدي هذا الإعلان إلى تأجيل أي استئناف للرحلات الجوية إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.
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ومنعت إدارة الطيران الاتحادية 171 طائرة من طراز "ماكس 9" من التحليق الأسبوع الماضي بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة ركاب تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" على الهبوط اضطرارياً.
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