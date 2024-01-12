أميركا وبريطانيا تشنّان ضربات جديدة على الحوثيين

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أفادت "رويترز" نقلاً عن وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تستهدفان صنعاء بعدة غارات.كذلك نقلت "رويترز" عن مسؤولين قولهما، إن الجيش الأميركي ينفذ ضربة أخرى في اليمن ضد الحوثيين.وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن "الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن".