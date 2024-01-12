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عربي-دولي

قبالة سواحل الصومال.. فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية

Lebanon 24
12-01-2024 | 23:14
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أعلن الجيش الأميركي في بيان، انه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال، مساء يوم الخميس الماضي، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما.
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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام". وأضاف البيان أنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.

وأشار البيان إلى أنه كان قد تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي (C5F) لدعم مجموعة واسعة من المهام.(العربية)




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