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عربي-دولي
من المستشفى حيث يخضع لعلاج.. أوستن أشرف شخصيا على ضربة اليمن
Lebanon 24
13-01-2024
|
00:20
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أكد البيت الأبيض ان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أشرف من المستشفى حيث يخضع لعلاج، على استعدادات القوات الأميركية والبريطانية لشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن.
ودخل أوستن المستشفى في الأول من كانون الثاني الجاري إثر مضاعفات من علاج سرطان البروستات، لكنه لم يبلّغ البيت الأبيض بذلك لأيام بعد دخوله، ما أدى إلى إطلاق دعوات تطالب باستقالته وأثار تساؤلات حول مدى أهمية الدور الذي يلعبه في قضايا الأمن القومي.
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وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لشبكة "إم إس إن سي بي سي"، أن أوستن "كان منخرطا بالكامل حتى من سريره في المستشفى، بشكل نشط وعن كثب طوال يوم أمس مع فريق الأمن القومي هنا في البيت الأبيض وبالطبع مع القائد الأعلى، الرئيس جو بايدن".
وقال: "لقد أوضح الرئيس أن الوزير أوستن هو وزير دفاعه، وسيبقى وزير دفاعه، لديه إيمان وثقة كاملين بالوزير أوستن وقيادته".
وأضاف: "هذه القيادة، كانت جلية للجميع في فريق الأمن القومي إذ قاد من سريره في المستشفى قواتنا في بعض المهام الخطيرة هنا".
ويشن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات في البحر الأحمر منذ نحو شهرين أي بعد مرور شهر ونيّف على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر أمس الجمعة ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر.(سكاي نيوز)
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