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عربي-دولي

غرب الأوسط الأميركي تحت تأثير "العاصفة".. وانقطاع تام للكهرباء

Lebanon 24
13-01-2024 | 01:19
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تسببت عاصفة شتوية شديدة تتحرك عبر الغرب الأوسط الأميركي في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك في ولايتي ويسكونسن وميشيغن، الجمعة، قبل توقعات بأن يغطي الجليد المنطقة بدءا من مطلع هذا الأسبوع.
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وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيغن، وفقا لبيانات من موقع يتتبع ويسجل ويجمع البيانات عن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.

وفي ولاية ويسكونسن انقطعت الكهرباء عن 102692 مشتركا بحلول منتصف ليل الجمعة.
وأرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل ذلك الطائرات، التي مُنعت من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.

وتأتي العاصفة قبل ما سيكون على الأرجح أبرد طقس تشهده البلاد منذ كانون الأول 2022.
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