Advertisement

عربي-دولي

مُطالبات أميركية بطرد وزيرين من الحكومة الإسرائيلية.. هذا ما فعلاه

Lebanon 24
13-01-2024 | 02:42
A-
A+
Doc-P-1152043-638407362932852000.png
Doc-P-1152043-638407362932852000.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف موقع "أكسيوس" AXIOS الأميركي أن بعض المشرعين الديمقراطيين طالبوا خلال لقاء السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بطرد الوزيرين إيتمار بن غفير وبيزاليل سموتريتش من الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحاتهم حول تهجير الفلسطينيين.
Advertisement

وأكد المشرعون الأميركيون أن تلك التصريحات خلقت مزيدا من التوتر مع حلفاء إسرائيل خاصة إدارة الرئيس بايدن، خاصة أن نتنياهو لم يواجه تلك التصريحات والتزم الصمت لأسباب سياسية داخلية، وفقا لموقع "أكسيوس".

يأتي ذلك فيما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع "النقل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة.

غريفيث قال في إفادة لمجلس الأمن الدولي، إنه إذا لم يتم التحرك ستصبح هذه ندبة على جبين الإنسانية لا يمكن محوها، مطالبا بضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:38 | 2024-01-13
04:30 | 2024-01-13
04:24 | 2024-01-13
03:44 | 2024-01-13
03:38 | 2024-01-13
03:34 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24