مُطالبات أميركية بطرد وزيرين من الحكومة الإسرائيلية.. هذا ما فعلاه

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كشف موقع "أكسيوس" AXIOS الأميركي أن بعض المشرعين الديمقراطيين طالبوا خلال لقاء السفير الإسرائيلي لدى واشنطن بطرد الوزيرين إيتمار بن غفير وبيزاليل سموتريتش من الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحاتهم حول تهجير الفلسطينيين.وأكد المشرعون الأميركيون أن تلك التصريحات خلقت مزيدا من التوتر مع حلفاء إسرائيل خاصة إدارة الرئيس بايدن، خاصة أن نتنياهو لم يواجه تلك التصريحات والتزم الصمت لأسباب سياسية داخلية، وفقا لموقع "أكسيوس".يأتي ذلك فيما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إنه يشعر "بقلق عميق" بسبب تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع "النقل الجماعي" للمدنيين الفلسطينيين من غزة إلى دول ثالثة.غريفيث قال في إفادة لمجلس الأمن الدولي، إنه إذا لم يتم التحرك ستصبح هذه ندبة على جبين الإنسانية لا يمكن محوها، مطالبا بضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت.(العربية)