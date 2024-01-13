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عربي-دولي

بعد مقتل عدد من جنودها.. تركيا تشن غارات على "أهداف" في شمال العراق وسوريا

Lebanon 24
13-01-2024 | 03:00
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فجر اليوم السبت، شنت تركيا غارات جوية على "أهداف" في شمال العراق وسوريا بعد مقتل 9 من جنودها في هجوم، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت مبكر، السبت، مقتل 9 جنود وإصابة 4 آخرين في هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق، في ارتفاع لحصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 6 جنود.
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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "انسجاماً مع حقنا في الدفاع عن النفس، جرت عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينة وهاكورك وغارا وقنديل".

ويقول الجيش التركي إنه ضرب "29 هدفا تتألف من كهوف ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية" تابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، وهما مجموعتان مسلحتان كرديتان تعتبرهما تركيا منظمتين إرهابيتين.

ويشن الجيش التركي باستمرار عمليات برية وجوية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق أو منطقة كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي أو منطقة سنجار الجبلية، ويتعرض جنود أتراك للقتل بانتظام في المنطقة.

وردا على هذا الهجوم العنيف على القوات التركية، يعقد الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعا أمنيا طارئا في إسطنبول، السبت، بحضور وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورئيسي الأركان والاستخبارات.(العربية)


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