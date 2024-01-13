تقريرٌ يكشف.. هذه الجهة تتجسس على "حماس" وتقدم معلومات لإسرائيل!

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" تجمع معلومات عن كبار قادة حركة "حماس" وأماكن وجود الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في غزة، وتقوم بتقديمها للاحتلال الإسرائيلي بينما يواصل حربه على قطاع غزة.

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وبحسب المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت إليهم الصحيفة من دون كشف أسمائهم، فقد جرى تشكيل فريق مهام جديد في الأيام التي تلت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حماس في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وتتمحور مهمة ذاك الفرق في الكشف عن معلومات حول كبار قادة "حماس". وبحسب المسؤولين الأميركيين الذين تحدثت إليهم الصحيفة من دون كشف أسمائهم، فقد جرى تشكيل فريق مهام جديد في الأيام التي تلت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حماس في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وتتمحور مهمة ذاك الفرق في الكشف عن معلومات حول كبار قادة "حماس".

وبحسب الصحيفة، فإنه بعد "طوفان الأقصى" مباشرة، أرسل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان مذكرة إلى وكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع "البنتاغون" تضمنت أمراً بتشكيل فريق المهام، وتوجيهاً بجمع المزيد من المعلومات الاستخبارية حول قادة "حماس".



وفيما أوضحت الصحيفة أنها لم تتوصل إلى معرفة مدى أهمية تلك المعلومات بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يجرِ اغتيال أو أسْر أي من كبار قادة "حماس" في غزة، تطرقت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية امتنعت عن تقديم معلومات للاحتلال حول عناصر "حماس" الذين يشغلون مراتب متوسطة أو متدنية.



وقالت في هذا الصدد إن بعض المسؤولين الأميركيين يرون أن "استهداف عناصر حركة حماس من الصفوف الصغرى قد لا يحقق أي نتائج، بما أنه يسهل استبدالهم بعناصر جدد، وكذا بسبب عدم وجود أي ضمانات بألا يشكل ذلك خطراً على المدنيين".



وبحسب هؤلاء، فإنّ الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت قرابة 24 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء، من تبعاتها المباشرة "سهولة قيام حماس" باستقدام المزيد من المقاتلين إلى صفوفها".



في المقابل، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تمكن الاحتلال الإسرائيلي من اغتيال أو أسر قائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى"، أو محمد ضيف، قائد "كتائب عز الدين القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، من شأنه أن يمنح إسرائيل "نصراً كبيراً".