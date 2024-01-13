15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اعتقل في محطة للقطارات.. اتهام مشين لقائد أوركسترا بريطاني شهير!
Lebanon 24
13-01-2024
|
03:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، اتهام قائد الأوركسترا البريطاني الشهير جان لاثام بارتكاب جرائم جنسية ضد شخص قاصر.
وألقي القبض على قائد الأوركسترا، البالغ 70 عاماً، في محطة فيكتوريا للقطارات في لندن.
Advertisement
واتُّهم في اليوم التالي بتسهيل ارتكاب جرائم جنسية ضد قاصر وبالتواصل بشكل جنسي مع طفل، وفقا لشرطة سكوتلاند يارد.
يذكر أنه في عام 2020 نال لاثام كونينغ وساماً لخدماته في مجال الموسيقى والعلاقات الثقافية بين المملكة المتحدة وروسيا.
كما قاد بشكل خاص الأوركسترا الملكية.(العربية)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
Lebanon 24
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
08:46 | 2024-01-12
12/01/2024 08:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
14:24 | 2024-01-12
12/01/2024 02:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء
Lebanon 24
صحّته تدهورت... خلاف حادّ بين أبناء أحد أبرز الفنانين وهذا ما قرّره القضاء
07:00 | 2024-01-12
12/01/2024 07:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقفت حفلها فجأة أمام الجمهور... إليكم بالفيديو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح!
Lebanon 24
أوقفت حفلها فجأة أمام الجمهور... إليكم بالفيديو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح!
07:36 | 2024-01-12
12/01/2024 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
08:16 | 2024-01-12
12/01/2024 08:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:38 | 2024-01-13
حادث منجم في الصين.. وعشرات القتلى
04:30 | 2024-01-13
الدوما الروسي يدعو لمحاكمة بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية
04:24 | 2024-01-13
بعد مواعدة لـ 10 سنوات وخطوبة دامت 5 سنوات.. رئيسة وزراء سابقة تتزوج أخيرا (صور)
03:44 | 2024-01-13
"البحر الأحمر يتجمّد".. هذا ما كشفته آخر البيانات "الملاحية"!
03:38 | 2024-01-13
تفاصيل جديدة تكشف للمرة الأولى.. هذا جديد وفاة الملكة إليزابيث الثانية
03:30 | 2024-01-13
تقرير لـ"The Telegraph":لماذا تتجنب إيران الدخول في حرب شاملة مع الغرب؟
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
13/01/2024 11:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
13/01/2024 11:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
13/01/2024 11:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24