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تفاصيل جديدة تكشف للمرة الأولى.. هذا جديد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

Lebanon 24
13-01-2024 | 03:38
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أفادت صحيفة ديلي ميل، نقلا عن مذكرة من إدوارد يونغ السكرتير الشخصي لملكة بريطانيا السابقة إليزابيث الثانية، بأن الملكة توفيت أثناء نومها.

في وقت سابق، نشر مكتب السجلات الاسكتلندي شهادة وفاة إليزابيث الثانية، وجاء فيها أن سبب الوفاة هو الشيخوخة.
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ونقلت الصحيفة عن مذكرة يونغ: "توفيت بهدوء تام. غادرت خلال نومها. وصلت إلى سن الشيخوخة. لم تكن لتدرك ما كان يحدث. غادرت بدون أي ألم".

وأكدت الصحيفة على أن وجود هذه الوثيقة المحفوظة الآن في الأرشيف الملكي، لم يكن معروفا حتى هذه اللحظة.

وتستند الصحيفة كذلك إلى كتاب روبرت هاردمان كاتب السيرة الملكية: "تشارلز الثالث: الملك الجديد. البلاط الجديد. نظرة من الداخل"، والذي لم ينشر بعد. ويذكر الكتاب أن الملك تشارلز الثالث قضى ساعة بمفرده مع إليزابيث الثانية قبل وفاتها. ثم قرر الوريث الذهاب لجمع بعض الفطر واستنشاق الهواء النقي.

ونقلت الصحيفة عن الكتاب: "تلقى تشارلز نبأ وفاتها عبر مكالمة هاتفية من كبير مساعديه أثناء عودته إلى قلعة مورال".
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