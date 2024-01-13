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عربي-دولي

"البحر الأحمر يتجمّد".. هذا ما كشفته آخر البيانات "الملاحية"!

Lebanon 24
13-01-2024 | 03:44
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أظهرت بيانات ملاحية تزايد عدد شركات الناقلات التي تبتعد عن البحر الأحمر، في حين غيّرت عدة ناقلات مسارها، الجمعة، في وقت تؤدي فيه الضربات الجوية الأميركية والبريطانية على اليمن خلال ليل الخميس وفجر السبت، إلى تفاقم الوضع، المضطرب أصلا في البحر الأحمر.
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وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، رداً على هجمات الجماعة المذكورة على السفن في البحر الأحمر، فماذا حدث؟ وما هي الشركات التي انسحبت بالفعل؟ وما تأثير الضربات على سعر البترول؟

أوامر بالابتعاد عن باب المندب

قالت رابطة ناقلات النفط "إنترتانكو"، في بيان، إن القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة، تحذّر كل السفن "بالابتعاد لمسافة كبيرة عن باب المندب" لبضعة أيام.

والسبت، أوصت البحرية الأميركية السفن التي ترفع العلم الأميركي بالابتعاد عن خليج عدن والمناطق قرب اليمن لمدة 72 ساعة.

وفي علامة أخرى على التصعيد، استولت إيران، الخميس، على ناقلة تحمل خاما عراقيا وكانت متجهة إلى تركيا، ووقع هذا الحادث بالقرب من مضيق هرمز، وهو ممر شحن حيوي آخر للتجارة العالمية.

ويستهدف الحوثيون السفن التجارية منذ أواخر العام الماضي بهجمات تقول الجماعة، إنها بغرض دعم الفلسطينيين في ظل حرب تدور رحاها بين إسرائيل وحماس، وركزت الهجمات على منطقة مضيق باب المندب.

سفن تغيّر مسارها

وشُوهدت الناقلات تويا وديانا-آي، وستولت زولو، ونافيجيت برايد إل.إتش.جيه وهي تستدير في منتصف الرحلة لتجنب البحر الأحمر، الجمعة، وفقاً لبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن، ومنصة كبلر لمعلومات التجارة العالمية.

وحوّلت 5 ناقلات نفط أخرى، وهي ماداراه سيلفر، وهافنيا تيمز، وفري سبيريت، وفرنت فوجن، وجامسونورو مسارها، أو توقفت عن الإبحار مؤقتا الجمعة.

واختار عدد من شركات الشحن في الأسابيع القليلة الماضية بالفعل تجنّب منطقة البحر الأحمر بسبب تزايد المخاطر.

شركات تعلن الابتعاد مؤقتاً

وقالت مجموعة تورم الدنماركية للنقل البحري، الجمعة، إنها قررت إيقاف جميع عمليات الإبحار عبر جنوب البحر الأحمر مؤقتاً.

كذلك، أعلنت شركتا الشحن هافنيا وستينا بالك أيضا أنهما ستتجنبان باب المندب.

وكانت شركة ناقلات النفط البلجيكية يوروناف أكدت أنها ستتجنّب منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وأكد متحدث باسم الشركة، الجمعة، أن هذا النهج لم يتغير.

ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط نحو 2%، بعد أن صعدت أكثر في وقت سابق من الجلسة، وفاق سعر برنت 80 دولاراً.

وتؤثر عمليات تحويل مسار السفن اليوم على عدد أقل من الناقلات حتى الآن، مقارنة بالمتوسط اليومي لشهر ديسمبر، البالغ 76 ناقلة موجودة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا لبيانات خدمة التتبع ماريتريس. (بلينكس - blinx - رويترز)
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