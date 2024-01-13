بعد مواعدة لـ 10 سنوات وخطوبة دامت 5 سنوات.. رئيسة وزراء سابقة تتزوج أخيرا (صور)

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تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من شريكها منذ فترة طويلة كلارك غيفورد في حفل خاص اليوم السبت، وذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.واحتفظ الزوجان بتفاصيل الحدث عن كثب، لكن يقال إن الحفل أقيم في مزرعة كروم عنب فاخرة في منطقة خليج هوكس ذات المناظر الخلابة، على بعد 325 كيلومتراً (200 ميل) من العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.ويُعتقد أنه تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط وعدد قليل من زملاء أرديرن (43 عاماً) السابقين في البرلمان، بما في ذلك خليفة أرديرن ورئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز.وقبل حفل الزفاف، واجهت الشرطة مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين قاموا بلصق العشرات من الملصقات المناهضة للتطعيم على الحائط خارج مكان الحفل. وشوهد أحد المتظاهرين وهو يحمل لافتة كتب عليها "حتى لا ننسى أوامر التطعيم" على مشارف المزرعة.