14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد مواعدة لـ 10 سنوات وخطوبة دامت 5 سنوات.. رئيسة وزراء سابقة تتزوج أخيرا (صور)
Lebanon 24
13-01-2024
|
04:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من شريكها منذ فترة طويلة كلارك غيفورد في حفل خاص اليوم السبت، وذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
Advertisement
واحتفظ الزوجان بتفاصيل الحدث عن كثب، لكن يقال إن الحفل أقيم في مزرعة كروم عنب فاخرة في منطقة خليج هوكس ذات المناظر الخلابة، على بعد 325 كيلومتراً (200 ميل) من العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.
ويُعتقد أنه تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط وعدد قليل من زملاء أرديرن (43 عاماً) السابقين في البرلمان، بما في ذلك خليفة أرديرن ورئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز.
وقبل حفل الزفاف، واجهت الشرطة مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين قاموا بلصق العشرات من الملصقات المناهضة للتطعيم على الحائط خارج مكان الحفل. وشوهد أحد المتظاهرين وهو يحمل لافتة كتب عليها "حتى لا ننسى أوامر التطعيم" على مشارف المزرعة.
ويقال إن أرديرن وغيفورد (47 عاماً) بدآ بالمواعدة في عام 2014، وكانا مخطوبين بعد خمس سنوات، ولكن بسبب القيود التي فرضتها حكومة أرديرن بسبب فيروس كورونا والتي منعت التجمعات التي تفوق الـ100 شخص، تم تأجيل حفل الزفاف المخطط له في صيف 2022.
وقالت أرديرن وقت اتخاذ قرار إلغاء حفل الزفاف: "هذه هي الحياة.. أنا لا أختلف، إذا جاز لي القول، عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين".(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
Lebanon 24
ديانا فاخوري تُرزق بمولودها الأوّل... شاهدوا أوّل صورة لها من المستشفى
08:46 | 2024-01-12
12/01/2024 08:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقفت حفلها فجأة أمام الجمهور... إليكم بالفيديو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح!
Lebanon 24
أوقفت حفلها فجأة أمام الجمهور... إليكم بالفيديو ما فعلته نانسي عجرم على المسرح!
07:36 | 2024-01-12
12/01/2024 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
14:24 | 2024-01-12
12/01/2024 02:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
Lebanon 24
"لبنان سيمرّ بفترة صعبة وحرجة".. الأب إيلي خنيصر يُوجّه تحذيراً للمواطنين بسبب الطقس: "يلي جايي كتير قوي"
08:16 | 2024-01-12
12/01/2024 08:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده لبنان الليلة.. هذه مفاجأة الطقس!
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده لبنان الليلة.. هذه مفاجأة الطقس!
14:43 | 2024-01-12
12/01/2024 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:00 | 2024-01-13
تكتيكٌ جديد للجيش الروسي في أوكرانيا.. هل اقترب حسم الحرب؟
06:30 | 2024-01-13
ضرب روسية تستهدف هذه المواقع الأوكرانية
06:25 | 2024-01-13
بـ"القناصة" والحشود العسكرية.. إسرائيل تقتحمُ مخيماً في الضفة الغربية
05:17 | 2024-01-13
بعد الضربات الأميركية على مقارهم... الحوثيون: لم يكن لها تأثير يذكر
05:15 | 2024-01-13
تفاصيل الساعات الأولى لـ"هجوم حماس".. صحيفة إسرائيلية تكشفها!
04:51 | 2024-01-13
الحرب اقتربت من يومها المئة.. هذه آخر التطورات الميدانية في غزة
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
13/01/2024 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
13/01/2024 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
13/01/2024 14:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24