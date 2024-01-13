الدوما الروسي يدعو لمحاكمة بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية

Advertisement

تعليقا على الضربة الأميركية والبريطانية في اليمن، طالب رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم السبت، بمحاكمة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أن يبدأ حربا عالمية.وقال فولودين عبر صفحته غلى منصة "تليغرام": "لقد ارتكبت واشنطن اعتداء على دولة ذات سيادة، متجاوزة القانون الدولي ومتجاهلة ميثاق الأمم المتحدة إذا كانت الولايات المتحدة دولة قانون، فيجب محاكمة بايدن قبل أن يبدأ حرباً عالمية، ويتشبث بالسلطة بكل ما أوتي من قوة".وأشار فولودين إلى أن الرئيس الأميركي بايدن يحتاج إلى "حرب صغيرة ينتصر فيها"، لصرف انتباه الناخبين عن الإخفاقات في أوكرانيا وعن مشاكل داخل الولايات المتحدة.ويرى فولودين، أن إدارة الرئيس الأميركي، لهذا السبب لم تقم بإخطار الكونغرس الأميركي بالهجوم على المواقع الحوثية في اليمن.وزادت المخاطر من انجرار دول عديدة إلى نزاع مسلح وحرب متعددة الأطراف، وذلك بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة في الساعات الماضية بالبحر الأحمر واليمن. ووسط هذا التصعيد، يحبس العالم أنفاسه تحسباً لاندلاع حرب عالمية متعددة الأطراف.وأكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، اليوم السبت، أن القوات الأميركية هاجمت محطة رادار للحوثيين في اليمن. وذكرت القيادة المركزية في بيان أن الولايات المتحدة وجهت ضربة إلى منشأة رادار تابعة للحوثيين باستخدام صواريخ من طراز توماهوك أطلقت من السفينة الحربية "يو.إس.إس كارني"، فيما توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالمزيد إذا ما تواصلت هجمات الحوثيين.(العربية)