حادث منجم في الصين.. وعشرات القتلى

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قتل 10 أشخاص على الأقل، وفقد 6 آخرون، في حادث وقع في منجم للفحم في وسط الصين، وفق ما ذكر التلفزيون العام، السبت.وأوضح تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، أن الحادث وقع، الجمعة، عند الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي (الساعة 6:55 صباحا بتوقيت غرينتش)، في منجم يقع على مسافة أكثر من 700 كيلومتر من بكين في بينغدينغشان في إقليم خبي.ولفتت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، أن التحقيقات الأولية تشير إلى حدوث انفجار.