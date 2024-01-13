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عربي-دولي

حادث منجم في الصين.. وعشرات القتلى

Lebanon 24
13-01-2024 | 04:38
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قتل 10 أشخاص على الأقل، وفقد 6 آخرون، في حادث وقع في منجم للفحم في وسط الصين، وفق ما ذكر التلفزيون العام، السبت.

وأوضح تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، أن الحادث وقع، الجمعة، عند الساعة 14:55 بالتوقيت المحلي (الساعة 6:55 صباحا بتوقيت غرينتش)، في منجم يقع على مسافة أكثر من 700 كيلومتر من بكين في بينغدينغشان في إقليم خبي.
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ولفتت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، أن التحقيقات الأولية تشير إلى حدوث انفجار.
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