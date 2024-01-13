الحرب اقتربت من يومها المئة.. هذه آخر التطورات الميدانية في غزة

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في اليوم التاسع والتسعين للحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة الذي يواجه مجدداً انقطاعاً كاملاً في الاتصالات ووضعاً إنسانياً حرجاً .وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23843 وإصابة 60317 منذ 7 تشرين الأول.واليوم السبت أفاد تلفزيون فلسطين أن شهداء وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين جنوب خان يونس.من ناحية أخرى أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مقاتليها لأربع دبابات إسرائيلية وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" بشرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.وفي وقت سابق اليوم ذكر تلفزيون الأقصى أن إسرائيل قصفت بالطيران والمدفعية خان يونس ومخيم النصيرات في جنوب ووسط قطاع غزة.وأضاف التلفزيون أن إسرائيل قصفت حي المنار جنوب شرقي خان يونس فيما أطلقت الطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية النار على مخيمي البريج والمغازي بوسط القطاع. كما أفاد تلفزيون "الأقصى" أن إسرائيل قصفت بالمدفعية منازل سكنية في مخيم النصيرات.وقد استشهد 20 شخصاً في قصف إسرائيلي في حي الدرج بمدينة غزة، حسب ما أفاد به تلفزيون فلسطين اليوم السبت. ونقل التلفزيون عن الدفاع المدني بغزة القول، إنه جرى انتشال جثامين 20 قتلوا في قصف استهدف منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة فجراً.وكان القصف الإسرائيلي على غزة قد تواصل ليلاً بينما دوت صفارات الإنذار في بلدة نتيف هعسارة القريبة من قطاع غزة.(العربية)