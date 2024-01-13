Advertisement

عربي-دولي

الحرب اقتربت من يومها المئة.. هذه آخر التطورات الميدانية في غزة

Lebanon 24
13-01-2024 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1152077-638407437009599911.png
Doc-P-1152077-638407437009599911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اليوم التاسع والتسعين للحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة الذي يواجه مجدداً انقطاعاً كاملاً في الاتصالات ووضعاً إنسانياً حرجاً .

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23843 وإصابة 60317 منذ 7 تشرين الأول.
Advertisement

واليوم السبت أفاد تلفزيون فلسطين أن شهداء وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين جنوب خان يونس.

من ناحية أخرى أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف مقاتليها لأربع دبابات إسرائيلية وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" بشرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم ذكر تلفزيون الأقصى أن إسرائيل قصفت بالطيران والمدفعية خان يونس ومخيم النصيرات في جنوب ووسط قطاع غزة.

وأضاف التلفزيون أن إسرائيل قصفت حي المنار جنوب شرقي خان يونس فيما أطلقت الطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية النار على مخيمي البريج والمغازي بوسط القطاع. كما أفاد تلفزيون "الأقصى" أن إسرائيل قصفت بالمدفعية منازل سكنية في مخيم النصيرات.

وقد استشهد 20 شخصاً في قصف إسرائيلي في حي الدرج بمدينة غزة، حسب ما أفاد به تلفزيون فلسطين اليوم السبت. ونقل التلفزيون عن الدفاع المدني بغزة القول، إنه جرى انتشال جثامين 20 قتلوا في قصف استهدف منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة فجراً.

وكان القصف الإسرائيلي على غزة قد تواصل ليلاً بينما دوت صفارات الإنذار في بلدة نتيف هعسارة القريبة من قطاع غزة.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:16 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-01-13
06:30 | 2024-01-13
06:25 | 2024-01-13
05:17 | 2024-01-13
05:15 | 2024-01-13
04:40 | 2024-01-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24