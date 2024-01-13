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عربي-دولي

بعد الضربات الأميركية على مقارهم... الحوثيون: لم يكن لها تأثير يذكر

Lebanon 24
13-01-2024 | 05:17
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قلل الحوثيون في اليمن من شأن تأثير الضربات الأميركية التي شهدتها مقارهم مؤخرا، وأحدثها على قاعدة عسكرية في صنعاء.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام لـ"رويترز"، إن الضربات الأميركية في اليمن "لم يكن لها تأثير يذكر".
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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