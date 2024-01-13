بعد الضربات الأميركية على مقارهم... الحوثيون: لم يكن لها تأثير يذكر

قلل الحوثيون في اليمن من شأن تأثير الضربات الأميركية التي شهدتها مقارهم مؤخرا، وأحدثها على قاعدة عسكرية في صنعاء.



وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام لـ"رويترز"، إن الضربات الأميركية في اليمن "لم يكن لها تأثير يذكر".

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