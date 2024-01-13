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عربي-دولي

ضرب روسية تستهدف هذه المواقع الأوكرانية

Lebanon 24
13-01-2024 | 06:30
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أشارت وزارة الدفاع الروسية الى أن قواتها استهدفت صباح اليوم السبت مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني تنتج ذخائر مدفعية والبارود وطائرات مسيرة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "نفذت القوات المسلحة الروسية هذا الصباح ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى تطلق من البحر والجو، بما في ذلك نظام كينجال للصواريخ فرط الصوتية، وطائرات بدون طيار لمنشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، تنتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود وطائرات بدون طيار".
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وأكدت الدفاع الروسية أن الضربة حققت هدفها، وتمت إصابة جميع المواقع المستهدفة.


هذا وأظهرت بيانات الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني خسر نحو 835 جنديا على مختلف المحاور خلال آخر يوم.
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