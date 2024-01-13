15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لصحيفة "نيويورك تايمز"
Lebanon 24
13-01-2024
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حكم على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بدفع مبلغ 392638 دولارا لصحيفة "نيويورك تايمز" ولصحافيين فيها، كنفقات قضائية بعدما رفضت شكوى تقدم بها ضدهم.
وكان ترامب قد رفع شكوى في ايلول 2021 على "نيويورك تايمز"، متهما 3 صحافيين يعملون بالصحيفة الأميركية، بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة "بوليتزر" العريقة.
Advertisement
وفي مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب. وفي قرار جديد صدر، الجمعة، رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول"، وأمر ترامب بدفع المبلغ بالكامل.
وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري لثروته.
وجاء في التحقيق أن ترامب "تلقى في الواقع من والده على مدار عدة سنوات، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، مما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب". وطالما أكد ترامب أنه "صنع نفسه بنفسه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
Lebanon 24
دوي إنفجار قوي يهزّ فرن الشباك.. هذا ما حدث مساءً!
14:24 | 2024-01-12
12/01/2024 02:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده لبنان الليلة.. هذه مفاجأة الطقس!
Lebanon 24
ترقبوا ما سيشهده لبنان الليلة.. هذه مفاجأة الطقس!
14:43 | 2024-01-12
12/01/2024 02:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن الدولار.. إكتشفوا ماذا فعلَ مصرف لبنان!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن الدولار.. إكتشفوا ماذا فعلَ مصرف لبنان!
14:14 | 2024-01-12
12/01/2024 02:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل من الضاحية.. حادثة عند حاجزٍ للجيش وإطلاق نار (صور)
Lebanon 24
عاجل من الضاحية.. حادثة عند حاجزٍ للجيش وإطلاق نار (صور)
06:46 | 2024-01-13
13/01/2024 06:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليش عامل بحالك هيك".. بطل مسلسل "كريستال" محمود نصر يُفاجئ الجميع بشكله الجديد (صور)
Lebanon 24
"ليش عامل بحالك هيك".. بطل مسلسل "كريستال" محمود نصر يُفاجئ الجميع بشكله الجديد (صور)
02:12 | 2024-01-13
13/01/2024 02:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:30 | 2024-01-13
800 ألف نسمة يتهددهم الموت جوعا وعطشا في محافظتي غزة والشمال
11:15 | 2024-01-13
قائد القوة البرية للجيش الإيراني : سيتم ازاحة الستار عن صاروخين جديدين
10:56 | 2024-01-13
بايدن: سلمنا إيران رسالة بشأن الحوثيين
10:37 | 2024-01-13
بعد نتائج الانتخابات في تايوان... هذا ما قالته الصين
10:26 | 2024-01-13
اليمن... انفجار في الحديدة وصاروخان حوثيان باتجاه البحر الأحمر
10:20 | 2024-01-13
حفل زفاف في مدرسة للنازحين يتحدّى الحرب المدمّرة في رفح (صور)
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
13/01/2024 18:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
13/01/2024 18:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
13/01/2024 18:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24