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عربي-دولي

بـ"القناصة" والحشود العسكرية.. إسرائيل تقتحمُ مخيماً في الضفة الغربية

Lebanon 24
13-01-2024 | 06:25
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نفذ الجيش الإسرائيلي، السبت، عملية اقتحام لمخيم الفارعة وسط شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن الجيش الإسرائيلي قام بعمليات جرف في منطقة السوق، مستهدفاً مظلات المحلات ومداخلها والشارع الرئيسي في المحلة.
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وبحسب الشبكة، فقد استقدم الجيش الإسرائيليّ حشوداً ضخمة تمركز عند حاجز الحمرا في الغور، رافقتها سيارات إسعاف عسكرية.
 
وأشارت "سكاي نيوز عربية" أيضاً إلى أنه تم نشر قناصة على العديد من المباني في المخيم، منها مركز تأخيل المعوقين ومنطقة النادي.
 
وهذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها إسرائيل المخيم، حيث نفذت عمليات مماثلة عقب هجوم 7 تشرين الأول، أسفرت عن وقوع عدد من الشهداء في صفوف الفلسطينيين.
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