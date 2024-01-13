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غزة.. حصيلة الغارات الإسرائيلية ترتفع وهذا ما بلغته حتى الساعة

Lebanon 24
13-01-2024 | 09:30
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 23843 قتيلا و60317 جريحا في القطاع منذ السابع من تشرين الاول الماضي.

واشار المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إلى أن إسرائيل ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 135 قتيلا و312 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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وأوضح القدرة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


كما لفت إلى أن "الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين عشرين مواطنا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا".
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